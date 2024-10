Pokaż całość

Jeśli można zająć się alkotubkam i drastyczną podwyżką mandatów za wykroczenia drogowei, to można zająć się na cito i tym gównem. Kary za brak kagańca powinny być tak dotkliwe finansowo z więzieniem włącznie, żeby psiarze się zesrali - a smycz wiele razy nic tak naprawdę nie daje.Pamiętam jak żonę w ciąży dwa razy zaatakowały psy, jeden był na smyczy oczywiście bez kagańca, drugi raz puszczony wolny w parku, bo "Hej, mój Burek nie gryzie", a to, że kurtkę poszarpał to c--j.Teraz też czasami gdy wracam z dzieckiem ze żłobka, przechodzę na drugą stronę ulicy, jak p----y z amstafami, dogami,bulterierami i innym tego typu śmieciem chodzą po chodnikach. Na smyczy, bez kagańca. Pozdrawiam przejść z dzieckiem obok takiego s--------a, kiedy chodnik przez parkujących paziów zwęża się do metra. Zostaje tylko przejść na drugą stronę ulicy, a to też nie