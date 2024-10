Nauka nie opiera się na uczciwości badaczy, ale na eksperymentach i weryfikowaniu ich wyników. To naturalne, że tam, gdzie pojawiają się sława i pieniądze, znajdą się i cwaniacy, którzy będą chcieli uzyskać je idąc na skróty. Metoda naukowa pozwala jednak wcześniej czy później wykryć kłamstwo czy też niedopatrzenia. Jedynym, co mogłoby znacząco zmniejszyć wiarygodność nauki to jej monopolizacja, bo wówczas prościej o długie utrzymywanie fałszu. Dopóki istnieje wiele niezależnych jednostek, to prawda Pokaż całość