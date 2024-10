Jeśli Koreańczycy wejdą na wojnę, to przy rosyjskim przemiale na pewno nie "starczy" tych żołnierzy na długo. Zagranie typowo propagandowe, kontynuacja tej samej idei, co wysyłanie kryminalistów oraz mniejszości etnicznych - czyli Putin nadal dba, żeby "dobrym" Rosjanom krzywda się nie działa.

Oby tylko się tym razem nie przeliczył i nie wywołał poważnej eskalacji. W stosunku do kraju o takich napięciach międzynarodowych logika prawdopodobnie nie działa w pominięciu wpływu samej sytuacji na Pokaż całość