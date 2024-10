Jedna z niewielu patologii jakich nie rozumiem przy budowie nowych mieszkań.

Podpisujesz umowę na dany metraż, i jeśli potem po pomiarach wyjdzie mniej to masz zwrot, jeśli więcej to dopłacasz. I tu jest cały pies pogrzebany bo zawsze dopłacisz bo czemu nie? I cyk, liczymy tak żeby nie przekroczyło różnicy 2% i zyskaliśmy kolejny pieniądz.



Dla mnie sytuacja w której deweloper wybudować więcej powinna być na korzyść kupującego, a jeśli wyszło mniej to powinienem to być zwrot. To deweloper powinien pilnować tego jakie rzeczywiście mieszkanie buduje i że ma się tego trzymać. U mnie wyszło 0,11 m^2 więcej, szanujmy się to jest c--j nie powierzchnia, ale już trzeba było oddać 0,11 * cena metra.



Zresztą jestem po kupnie nowego mieszkania w na nowym osiedlu. Jak ktoś ma pytania czy widzę jakiegoś patologie przy tym to proszę bardzo: