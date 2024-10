Pokaż całość

Obowiązkowe SCT wpisane w 2020 nie mają nic wspólnego z ekologią tylko z dotacjami i kredytami na komunikację które Morawiecki wpisał do KPO i kontynuuje obecny rząd nie renegocjując warunków.Kamień milowy E1L KPO poszukaj. Morawiecki w KPO zobowiązał się do SCT aby uzyskać rekordowe kredyty i dotacje na komunikację publiczną. Inne kraje mają o wiele mniej radykalne pomysły ale dostaną mniej. Obecny rząd nie renegocjował warunków. Brak ich wprowadzenia oznacza utratę setek milionów dla miast, takie warunki uzgodnił PiS i kontynuuje PO dla jasności. Trzaskowski tak jak prezydenci innych miast będą do tego zmuszeni prędzej czy później.POPiS