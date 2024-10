szczerze?

mamy takie prawo, że jakby najemczyni powiedziała, że chce wejść do domu w obecności policji, to właścicielka, ten pełnomocnik i dziennikarze uwagi mogli by najwyżej jej pomachać na progu i faktycznie mogli by oberwać wyrokiem za znęcanie/naruszenie miru.



w kwestiach najmu trzeba powiedzieć wprost, że w obecnym stanie prawnym zapłata czynszu nie warunkuje uniemożliwienia najemy korzystania z lokalu, ponieważ sam fakt tego, że przenosi on do lokalu centrum swojego interesu życiowego Pokaż całość