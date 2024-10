Unia zaklada sobie gospodarcza petle na szyje dowalajac kolejne podatki i koszty posrednie wynikajace z polityki klimatycznej. W efekcie prowadzi to do przenoszenia inwestycji poza Europe. Jesli dalej tak pojdzie, to Europa pozostanie technologicznym zasciankiem, a w większości korpo bedziemy uczeszczac na zajecia chinskiego. Szczegolnie bije to w kraje, ktore maja gospodarke oparta na weglu. Dla Polski priorytetem powinna byc budowa elektrowni atomowych. Probuje sie to zrobic od 40 lat i na Pokaż całość