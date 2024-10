Ukraina sprzedaje kopalnię tytanu, jak to przewidywał Lindsey Graham. W Ukrainie odbyła się aukcja prywatyzacyjna państwowej spółki United Mining and Chemical Company.



Jest to największa kopalnia rudy tytanu w kraju. Informację tę podała RBC-Ukraina, powołując się na przemówienie premiera Ukrainy Denysa Szmyhala podczas posiedzenia Rady Ministrów. W tym tygodniu odbyła się aukcja prywatyzacyjna państwowej spółki United Mining and Chemical Company. „To największe przedsiębiorstwo w Ukrainie zajmujące się wydobyciem i wzbogacaniem rud tytanu” – powiedział Szmyhal. Według niego, zwycięzca aukcji zaoferował cenę 4 miliardów dolarów. Będzie on również zobowiązany zainwestować co najmniej 400 milionów hrywien w techniczną modernizację przedsiębiorstwa. „Dzisiaj rząd zdecydował sprzedać pakiet akcji OGHC za tę kwotę. Prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw jest ważnym elementem rozwoju naszej gospodarki i zwiększania inwestycji. Jest to również element przejrzystości oraz redukcji ryzyka korupcji, co jest polityką systemową” – powiedział Szmyhal.



Kopalnię przejmuje azerski miliarder Nasib Hasenow, właściciel NEQSOL Holdings. Będziemy musieli przeprowadzić dalsze badania, aby zobaczyć, jak wpisuje się to w przejęcia ukraińskiej ziemi przez BlackRock. Na razie, po pobieżnym spojrzeniu, mogę stwierdzić, że innym dużym przedsięwzięciem Hasenowa jest posiadanie ukraińskiej Vodafony, która jest rodzajem licencjonowanego partnerstwa z większą brytyjską korporacją Vodafone, która:



W Pokaż całość