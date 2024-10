Od lat miałem problem z DPD, który nie dostarczał mi blisko 100% moich przesyłek i kierował je do punktu odbioru, mimo że mieszkam prawie w centrum Wrocławia. Ostatnio zacząłem analizować ich regulamin (https://www.dpd.com/pl/pl/moje-dpd/dokumenty-dpd-polska/) i okazało się, że pozostawienie przesyłki w punkcie DPD Pickup jest uznawane za próbę doręczenia! Mówi o tym punkt 8.6.8:

Kurierzy dla wygody wbijają do systemu, że nikogo nie zastali pod adresem odbiorczym i zostawiają przesyłkę w punkcie. W moim przypadku jest to notoryczne i dodatkowo zawsze związane jest to z kurierem, który umie się teleportować (czyli nawet nie dba o stworzenie pozorów). Spójrzcie tylko na historię paczki:

2 minuty 46 sekund - w takim czasie kurier był w stanie przetransportować przesyłkę spod mojego domu do punktu DPD. Jawna kpina i w przypadku mojego adresu dzieje się to za każdym razem. Cały czas jestem w domu, a kurier niby mnie nie zastaje i zawozi w dwie minuty przesyłkę do punktu. Kiedyś nawet udało się mu w 30 sekund. Ta sytuacja powtarza się tylko z DPD. Inne firmy takich cyrków nie robią. Może dlatego, że nie mają punktów pickup, gdzie mogliby podrzucać paczki i zaliczać to jako próbę dostarczenia?

Dodatkową ciekawostką jest też punkt 8.6.3:

A więc jak nie jest się konsumentem, to mogą paczki nawet nie spróbować dostarczyć (czytaj: nawet nie muszą udawać). Od razu ląduje w punkcie pickup i zadowoleni.