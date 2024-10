Cóż, w obliczu zagrożenia przetrwania narodu, należy już teraz rozpocząć dyskusję o wprowadzeniu przymusowej zasadniczej służby rozpłodowej dla kobiet, które ukończyły 18. rok życia. Do 29. roku życia każda kobieta byłaby prawnie zobowiązana do urodzenia co najmniej dwójki dzieci, w przeciwnym razie poddano by ją inseminacji przez wyselekcjonowanego byka, aż do skutku. Trudne czasy wymagają trudnych decyzji i rezygnacji z przywilejów pokoju, takich jak wolność. Mężczyźni doskonale to rozumieją — w końcu Pokaż całość