Jaki jest konstytucyjny obowiązek RPP?

Podstawowym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność polskiego pieniądza – Rada dbać ma o stabilną, niską inflację. Stara się, by była ona jak najbardziej zbliżona do 2,5 procent, przy czym dopuszcza odchylenia o plus/minus jeden punkt procentowy.

Jeśli nie koliduje to z celem inflacyjnym, Rada dba też o wzrost gospodarczy;

Jeżeli popatrzymy na funkcję reakcji Rady Polityki Pieniężnej na rosnącą inflację po roku 2019 możemy zauważyć, że jest ona całkiem inna niż wcześniej.

Dlaczego tak się stało? W czasie pandemii rząd wyemitował sporo długu (mowa o ponad 500 mld zł) który miał ratować gospodarkę (tarcze dla przedsiębiorców itd.). Zwykle jest tak, że emisja długu przez rząd nie przekłada się na tak ogromną inflację, tutaj jednak kwota była bardzo duża w stosunku do ówczesnego PKB. To nie był jednak powód dlaczego zaliczyliśmy 39% inflacji w latach 2019-2023.

Rząd od początku nie zamierzał tego długu spłacić, tj. chciał go spłacić, ale pieniędzmi wartymi o połowę mniej. Dlaczego tak sądzę? Warto sprawdzić w co inwestowali wtedy działacze partii rządzącej. Zwykle przy ogromnej emisji długu NBP podnosi stopy, aby zachować siłę nabywczą pieniądza który już jest w obiegu. Tutaj rząd wiedział już przy emisji długu, że NBP nie będzie podnosić tych stóp, inaczej np. premier Morawiecki nie kupował by tak dużo obligacji antyinflacyjnych, a inni politycy nie kupowaliby mieszkań na kredyt. Musieli wiedzieć, że NBP będzie działać wbrew swojemu konstytucyjnemu obowiązkowi i nie będzie podnosić stóp kiedy powinno, a więc wszystkie środki trwałe zyskają na wartości względem długu / pieniędzy. Inaczej, kto z polityków brałby kredyt wiedząc że już zaraz (a nie rok później) NBP będzie ostro podnosić stopy?

Ktoś powie, że NBP nie miało innego wyjścia:

1) NBP było uzależnione od polityki FED: ten argument pozornie ma sens, jednak weźmy pod uwagę że wiele krajów nie postępowało jak FED i nie tragedia tam się nie stała. Teraz projekcja stóp w Polsce odbiega od projekcji stóp w USA i też nikt nie robi z tego problemu.

2) To była inflacja podażowa - nie dało jej się zbić stopami. Ten argument również jest nieprawidłowy, wyjaśnia go Milton Friedman, np. tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=F94jGTWNWsA

3) Inne kraje też miały inflację, nie tylko Polska. To po prostu argument na to, że inni też okradli obywateli z siły nabywczej ich pieniędzy.

4) "Widziałem raport, że to nie wina NBP" - kto zapłacił za sporządzenie tego raportu? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

5) To były ciężkie czasy, Covid, wojna - no jeżeli takie wytłumaczenie wystarczy, żeby łamać konstytucje to nie ma miejsca do dyskusji

6) Jeżeli podnieśli byśmy stopy, nasza gospodarka by upadła - jakoś później nie upadła, warto jednak zwrócić uwagę, że cel utrzymania wzrostu gospodarczego jest podrzędny celowi utrzymania inflacji

Moim zdaniem nie podnoszenie stóp przez NBP było ukrytym "stimulusem" w czasie Covid, miało za zadanie zwiększyć PKB i dochody rządu poprzez wzrost cen i nominalnych podatków, przygotować kraj pod wybory.

Co jest jednak skandaliczne, to że od początku działo się to wbrew konstytucji, okradając obywateli z siły nabywczej nie tylko ich oszczędności, ale też wysokości pensji, świadczeń, progów podatkowych itd. Czy jako Państwo prawa możemy pozwolić sobie, żeby jego organy samodzielnie decydowały, czy muszą przestrzegać konstytucji?