Dużo pieniędzy PFN wydawał też Świrski na jedzenie. Jest 30 listopada 2017 r., Świrski podejmuje w Warszawie gości z Ameryki. Kolacja w ekskluzywnej restauracji "Pod Gigantami" — gdzie w przeszłości bywał sam Jarosław Kaczyński — kosztuje ponad 1,2 tys. zł. Tego samego dnia Świrski wydaje na "usługi gastronomiczne" jeszcze ponad 1 tys. zł — wiemy to z historii jego karty kredytowej. Nie wiemy jednak, co i gdzie skosztował, bo faktury z tego okresu są w KAS.

Takich dni z dużymi wydatkami na jedzenie jest w historii karty więcej — choćby 30 stycznia 2019 r., gdy Świrski wydał na jedzenie 1,8 tys. zł w trzech transakcjach, czy 18 lutego 2019 r., gdy zapłacił 3,3 tys. zł w czterech transakcjach.



Często w hotelowych fakturach z USA dodatkowo umieszczana jest cena śniadań, które Świrski także zamawiał na koszt PFN — od 20 do niemal 50 dol. za posiłek. I to mimo że dostawał z PFN diety, które są przeznaczone właśnie na wyżywienie podczas zagranicznej delegacji. Pokaż całość