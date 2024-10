To jest oczywiście smutne, że człowiek który (jak zgaduję) zajmuje się szyciem na maszynie, nie bardzo się orientuje jak i co na prąd działa i teraz się czuje oszukany tym że ma płacić za coś czego nie rozumie.



Niemniej moc bierna za którą on płaci jest to faktycznie prąd który on pobiera z sieci i za ten pobrany prąd się płaci.

Nie są to żadne zakłócenia, a w największym skrócie (bez opowiadania o cosinus fi) jest to duży prąd pobierany w chwilach kiedy sinusoida napięcia zmiennego ma niską wartość.



Urządzenia takie jak grzałki pobierają moc czynną, urządzenia z silnikami tak pomiędzy, a urządzenia z przetwornicami (ledy i większość taniej elektroniki) nabijają tą moc bierną. Pokaż całość