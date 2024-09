Tutaj macie odpowiedź dlaczego wiele gier jest c-------h. Koleś mówi o tym, że ONI CHCĄ, aby każda historia była dla każdego. Wydaje się spoko, historia przecież będzie skierowana do całej społeczności, co nie?



No k---a nie.



Jeżeli każda historia ma być skierowana do wszystkich i nie ma nikogo urazić, znudzić, ma fascynować, to oznacza, że KAŻDA HISTORIA MUSI POSIADAĆ DOKŁADNIE TAKIE SAME ELEMENTY. Innymi słowy historia nie będzie indywidualna, nie będzie subiektywnej narracji z punktu widzenia danej postaci, ale będzie generyczna, uniwersalna. Innymi słowy niezależnie z jakiej perspektywy spojrzysz, będzie to wyglądało zawsze tak samo. Jedyne co się zmieni to background (tło) historii.

I dlatego właśnie gry Ubisoftu, EA czy Blizzarda (w ostatnim czasie), są takie miałkie, nijakie, słabe. Bo próbują zadowolić wszystkich. Nie da się zadowolić wszystkich.