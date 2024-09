Przewodnicząca polskiej partii Zielonych, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska Urszula Zielińska stwierdziła, że energia jądrowa nie jest niezbędna we współczesnej energetyce.

Pokaż całość

Czekaj, czy to ta sama pani co w 2020 roku wydała interpelację, że nie należy budować zbiorników retencyjnych? Tych zbiorników które były by jak znalazł w tym roku i mogłyby zatrzymać wody powodziowe?Ciekawe co jest gotowa zaproponować zamiast atomu żeby energia była tania, czysta i co najważniejsze przewidywalna