Jak zaznacza TVN24, ze względu na zawartą umowę i klauzulę, Protheroe przez lata nie mógł mówić o swoich badaniach i wnioskach. Jednocześnie Antoni Macierewicz mógł opowiadać o pracy ekspertów, co chciał.

Nowy rząd, stary problem

Po zmianie władzy i zapowiedzi nowego rządu o rozliczeniu podkomisji Macierewicza, nic się nie wyjaśniło. Powołano co prawda nowy zespół, którego przewodniczącym jest pilot klasy mistrzowskiej płk pil. Leszek Błach. Jednak Chris Protheroe i jego koledzy odmówili współpracy z zespołem. Domagają się możliwości upublicznienia swoich prac.

Pokaż całość

Jak rozumiem, obecna władza ma pełny dostęp do wszystkich analiz tej komisji i może to udostępnić. Więc już nie ma co 15 rok z rzędu snuć insynuacji, można wszystko upublicznić i zamknąć temat raz na zawsze? A jednak nie, bo brak pewności to narzędzie też w rękach nowej władzy.