To jest właśnie powód wprowadzania przez EU samochodów elektrycznych i pomp ciepła do ogrzewania domów. Nie ekologia (nie tylko) ale przede wszystkim uniezależnienie się energetyczne od Rosji. Putin nie dość, że zarabia mnóstwo kasy na sprzedaży ropy/gazu Europie to jeszcze śmie grozić odcięciem dostaw żeby mu nie przeszkadzać w wojence.



Te miliardy za które od Ruskich kupujemy ropę/gaz, Putin sobie robi czołgi... żeby nas najechać. Lepiej, te miliardy wydawać lokalnie i produkować Pokaż całość