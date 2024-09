Nie rozumiem jednej rzeczy. Załóżmy, że jestem złodziejem; jest powódź, domy pozalewane do 1 piętra. Co ja tam chcę ukraść? Serio? Przecież gotówkę i dokumenty to ludzie zabiorą ze sobą. Lodówkę chcę ukraść? Odkurzacz? Wierzę stereo, TV?

(no chyba, że wiem, że sąsiad miał skitrane pół bańki w papierach bo ciągle gada, że "tylko gotówka" a pieniądz elektroniczny to zuooo i spiseg tego żyda od majkrosoftu i to staram się odnaleźć)

No staram się zrozumieć... Tu trzeba mieć chyba IQ80.

Co ci ludzie tam kradną?

Bo słyszę któryś już raz, że "chodzą", "strasznie kradną", "jeżdżą z bronią"



Jest Pokaż całość