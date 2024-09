1. Startując w zawodach możesz zapoznać się z ich regulaminem.

2. Możesz pomodlić się w szatni/w korytarzu.

3. Mata to nie jest miejsce do uprawiania religii - jakby muzułmanie zaczęli rozwijać dywaniki a żydzi zapalali minorę przed zawodami, to zrobiłby się z tego cyrk.

4. Nie trzeba robić znaku krzyża, aby się modlić.

5. Koleś znał zasady, bo już był wielokrotnie upominany.

6. Z perspektywy kogoś kto ogląda Brazylijskie Jiu Jitsu to zabawna zasada, bo w BJJ brazylijczycy jakby mogli, to by całą mszę odprawiali przed i po każdej walce.