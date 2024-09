Inspirując się nieczystymi działaniami twórcy Budda i m.in. tworzeniem loterii uważam, że należy wreszcie położyć kres również nielegalnym praktykom promującym kasyna i automaty online, które są reklamowane przez popularnych twórców internetowych.

Z niepokojem obserwuję, że Franio, czyli Franciszek Rusiecki – popularny twórca internetowy i streamer – zdecydował się promować h----d wśród swoich widzów. Warto przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem promowanie hazardu, zwłaszcza wśród młodzieży, jest nielegalne. Tego typu treści przyciągają uwagę młodych osób, co może prowadzić do uzależnień i poważnych problemów finansowych.

Franio przyznał, że sam w młodości stracił pieniądze na hazardzie. Mimo że udało mu się z tego wyjść, nie każdy młody człowiek będzie miał tyle szczęścia czy wsparcia. Jego argument, że „skoro Remsua, inny streamer, również promuje h----d, to dlaczego on nie może”, nie jest usprawiedliwieniem. Fakt, że ktoś inny popełnia błąd, nie oznacza, że należy go powielać.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wyraźnie podkreśla, że h----d online, szczególnie prowadzony przez nielegalne strony, jest bardzo szkodliwy. KAS blokuje takie strony i prowadzi postępowania karne wobec osób promujących tego typu działania. Niestety, wiele platform hazardowych nie przestrzega żadnych regulacji, co naraża młodych graczy na ogromne straty finansowe i psychologiczne.

Co możemy zrobić, aby temu zapobiec?

Zgłaszajmy nielegalne działania – Jeśli zauważymy treści promujące h----d na streamach czy w mediach społecznościowych, możemy zgłaszać je do odpowiednich organów.

Rozmawiajmy o zagrożeniach – Edukacja jest kluczem do zmniejszenia tego problemu. Młodzi ludzie powinni zrozumieć, że h----d nie jest zabawą, a manipulacją mającą na celu wyciąganie pieniędzy.

Wspierajmy odpowiedzialne zachowania online – Twórcy internetowi mają ogromny wpływ na młode pokolenia. Promujmy odpowiedzialność i unikajmy działań, które mogą szkodzić innym.

Franio, pomimo swoich osobistych doświadczeń, powinien zrozumieć, że promowanie hazardu to droga do pogłębiania problemów społecznych, a odpowiedzialność za to, co reklamuje, spoczywa bezpośrednio na nim.

KAS oferuje specjalny numer telefonu i adres e-mail, na które można zgłaszać nielegalne praktyki hazardowe, w tym lokalizacje, w których mogą odbywać się nielegalne gry na automatach:

Numer telefonu interwencyjnego: 800 060 000

E-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl

Więcej informacji:link do strony KAS

Warto także zaznaczyć, że streamerzy, którzy współpracują z kasynami, mogą mieć wyższe szanse na wygraną podczas transmisji, aby zachęcić swoich widzów do gry. Franio wspominał o podobnych praktykach w kontekście stron opartych na losowości, takich jak te oferujące skrzynki z przedmiotami do gier, np. CS.

Ponadto dodam, że na kanale panuje cenzura i zostałem zbanowany na czacie po tym, jak napisałem, że dzieci przez jego działania mogą wpaść w h----d i zaczną prosić rodziców o pieniądze na kolejne gry z nadzieją na większe wygrane lub wyrównanie strat.

Franio streamuje obecnie na platformie Kick.com, gdzie oferuje transmisje gier hazardowych dla polskiej widowni, w tym osób poniżej 18 roku życia. Kick.com nie wymaga weryfikacji KYC (W celu weryfikacji tożsamości, instytucje często wymagają od klienta przedstawienia dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty lub paszport, zdjęcia „selfie” oraz dokumentu adresowego potwierdzającego miejsce zamieszkania, jak np. rachunek za media lub wyciąg z konta bankowego.), co oznacza, że każdy może zarejestrować się jako osoba pełnoletnia bez potwierdzenia tożsamości. Co więcej, nie trzeba się rejestrować, aby oglądać transmisje na żywo.

Franio trasmituje na kick: https://kick.com/franio

Franio na Instagramie: https://www.instagram.com/franio00

Zgłoszenie sprawy do UOKiK:

Sprawę dotyczącą promocji nielegalnego hazardu można zgłosić również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). UOKiK monitoruje przestrzeganie przepisów ochrony konsumentów, w tym praktyk rynkowych, które mogą wprowadzać w błąd lub narażać konsumentów na szkodę, szczególnie gdy dotyczy to młodzieży. Promowanie nielegalnego hazardu może naruszać zbiorowe interesy konsumentów, co podlega działaniom UOKiK.

Aby zgłosić sprawę do UOKiK, można to zrobić na kilka sposobów:

Formularz online – dostępny na stronie UOKiK - https://uokik.gov.pl/

List lub e-mail – złożenie skargi drogą pocztową lub elektroniczną.

Telefonicznie – infolinia konsumencka: 800 007 707.

UOKiK może badać przypadki wprowadzania konsumentów w błąd i narażania ich na niebezpieczne praktyki, w tym h----d.

Dodatkowo, należy wspomnieć, że w rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się również domena vavada.com, która jest jednym z przykładów nielegalnych kasyn. Rejestr domen prowadzony przez Ministerstwo Finansów można znaleźć tutaj - https://h----d.mf.gov.pl/

Powiązania z agencją influencerską StormMedia

Franio jest zrzeszony w agencji influencerskiej Storm Media (stormmedia.gg). Jego dochody pochodzące z promocji nielegalnych stron hazardowych, takich jak Vavada, są być może przetwarzane przez tę agencję reklamową, co budzi pytania o legalność tych transakcji. Można by przypuszczać, że agencja mogłaby być zaangażowana w proces prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych kasyn internetowych. Aby zapobiec takiemu oskarżeniu, Franio usunął swój biznesowy adres e-mail powiązany z agencją StormMedia z publicznego profilu na kick.com, gdzie transmituje nielegalny h----d i gry na automatach.

Ujawnienie miejsca pobytu

Podczas jednej z transmisji kasyna i gier na automatach, 14 września 2023 roku, Franio przypadkowo ujawnił swój prawdopodobny kraj pobytu. Podczas logowania się do operatora Betclic, został przekierowany na francuską domenę, co sugeruje, że przebywa we Francji. Francuski regulator hazardu, ANJ, upoważnił jedynie kilku operatorów do prowadzenia legalnej działalności hazardowej na terenie Francji, a kasyno Vavada.com nie znajduje się na tej liście. Oznacza to, że streamowanie rozgrywek z tego kasyna może być nielegalne również na terenie Francji. Być może korzystał również z VPN, natomiast podczas transmisji podkreślał, że nie ma obecnie włączonego VPN, uzasadniając to ograniczoną ilość gier slotowych dostępnych w danym kraju i deklarując, że na kolejny stream ogarnie VPN w celu ich odblokowania.

Pełna lista licencjonowanych operatorów jest dostępna na stronie ANJ: https://anj.fr/offre-de-jeu-et-marche/operateurs-agrees

Poniżej znajduje się link do nagrania ze streama, na którym doszło do ujawnienia: Franio na Kick.com – https://kick.com/franio/clips/clip_01J7S6G1AZESX0VJ2MTKZPQ0W5

Co więcej, Franio otwarcie przyznał, że założył portfel kryptowalutowy zaledwie kilka dni wcześniej, co miało mu pomóc w wypłacie środków z kasyna, które jest zbanowane na terenie Polski. Wykorzystanie kryptowalut do transferu środków z nielegalnych kasyn budzi dodatkowe pytania o legalność tego typu działań, szczególnie w kontekście przepisów prawa polskiego i międzynarodowego. Wypowiedzi do obejrzenia poniżej:

Dodatkowo Franio zorganizował losowanie kodów bonusowych na darmowe spiny (freespiny) do promowanego przez niego kasyna. Kody te miały być pierwotnie kontrolowane przez samego streamera, który zamierzał decydować, kto je otrzyma po wcześniejszej kontroli gdzie dana osoba mieszka i czy jest pełnoletnia. Jednak widzowie szybko zauważyli, że jeden kod może aktywować aż 50 darmowych spinów dla różnych osób. Po uzyskaniu tej informacji, Franio zrezygnował z dalszej kontroli nad tym, do kogo trafiają kody, co mogło prowadzić do jeszcze większego rozprzestrzeniania się treści hazardowych wśród jego widzów, w tym również niepełnoletnich.

Użytkownicy zauważyli, że korzysta z kilku kont na Discordzie, aby zatuszować swoje zaangażowanie, udając, że to nie on bierze udział w dyskusjach.

Sytuacja ta pokazuje, że streamer nie ma pełnej kontroli nad promowanymi przez siebie usługami hazardowymi, co może narażać jego widzów na poważne ryzyko. Mimo że Franio nie zna szczegółów działania kasyna, nadal promuje je wśród swojej społeczności, co może prowadzić do nieodpowiedzialnego zachowania widzów, zwłaszcza młodszych.

Cała ta sytuacja rodzi pytania o to, jak odpowiedzialnie streamerzy powinni podchodzić do promocji usług, z których sami nie korzystają i których nie rozumieją, a także jakie konsekwencje prawne mogą wynikać z promowania nielegalnych kasyn.