Nie mam pojęcia czym jest "b---y", ale to oczywiste (z kontekstu), że nie mogło być tutaj wulgaryzmu. Niemniej jednak upośledzony system autocenzury na Wykopie musiał to słowo ocenzurować. Jest to przykład pierwszy z brzegu, gdybym poświęcił 15 minut na przeglądanie wpisów, znalezisk i komentarzy, znalazłbym pewnie kilka podobnych. Każdy użytkownik Wykopu prawdopodobnie wie o czym piszę.

Jeżeli Wykop stanie się nieczytelny dla użytkowników, część z nich przestanie go odwiedzać, co oznacza spadek zysków z reklam. Niech administracja Wykopu czyni jednak jak uważa. Może Wykop zasługuje na to, by podzielić los portali takich jak Nasza Klasa czy komunikatora gadu-gadu (tj. na to, żeby zdechnąć). Pozdrawiam.