Cały zużyty plastik powinien trafiać do elektrociepłowni.

1) Powoduje to wyeliminowanie go z obiegu - nie zabije zwierząt i nie zamieni się w mikroplastik który zjadamy.

2) Każda kilowatogodzina wyprodukowana z plastiku to kilowatogodzina węgla/ropy mniej. Więc na emisjach CO2 wychodzimy tak samo.

3) Recykling plastiku praktycznie nie istnieje, spalenie to jedyna sensowna metoda.



Spalanie w celu produkcji energii to jest prawdziwa ekologia, nie wysyłanie do krajów trzeciego świata w celu "recyklingu" Pokaż całość