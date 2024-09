Zrobiłem migrację na dwóch komputerach z 22 na 24. Na jednym 22 był instalowany natywnie, na drugim to była aktualizacja z co najmniej jednej wcześniejszej wersji (z 20 albo nawet 18 - nie pamiętam). W obu przypadkach aktualizacja zupełnie bez problemów (używam kubuntu - czyli Ubuntu z KDE).



To był laptop i stacja robocza na której mam bardzo rozbudowany daily desktop. Póki co wszystkie aplikacje których używałem przeżyły bez najmniejszych problemów. Zero problemów. Jakieś minimalne zmiany w plazmie znalazłem - mapowanie 2-3 skrótów się zmieniło i musiałem poprawić a poza tym ok.



Poprawiło się usypianie desktopu do RAMu, miałem z tym problemy na poprzedniej wersji - potrafił się system sam obudzić w nocy... nie wiem po co, żeby sprawdzić czy siedzę przed kompem xD. W laptopie HP Elitebook zrobiła się aktualizacja firmware i nagle WiFi zaczęło mi działać szybciej. Wcześniej wyciskało 4-5 MB/s a teraz nagle mam 30-40 MB/s :-) Myślałem, że coś w AP mam zrypane a tu sterowniki/firmware był problemem. Teraz czekam na 24.10 bo tam powinni wprowadzić sporo nowości w KDE na które czekam.



