Przyczyny? Chińczycy przestali kupować u siebie marki premium z EU. Całe legacy automoto zarabiało w Chinach kokosy - tanio tam produkowali, sprzedawali z wysoką marżą a "milionerów" to tam jest sporo zważywszy na liczbę ludności i to że są fabryką "wszystkiego"...



Chińczycy albo zbiednieli albo przerzucili się na swoje marki (może za sprawą zachęty ichniejszego rządu) które dogoniły Europę. Obecnie w Chinach 25% nowych samochodów to EV a w tym segmencie europejskie firmy nie mają nic do zaoferowania (najpopularniejszym EV w Chinach jest oczywiście Tesla, potem różne lokalne marki zaczynając do BYD - mają taniej bo i tak wszyscy jeżdżą na chiński akumulatorach).



W tym roku dokonała się r--ź "legacy automoto" w Chinach. Niektóre koncerny wręcz zamknęły fabryki i wycofały się z rynku chińskiego. Skalę tego zjawiska będzie dobrze widać w przyszłym roku. Teraz podadzą jeszcze bardzo słabe statystyki za cały rok 2024 (r--ź zaczęła się w połowie roku) ale za pierwsze półrocze 2025 to będzie totalna katastrofa...



