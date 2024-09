Czy nie lepiej po prostu nie mieć telefonu służbowego?

Od lat dwutysięcznych, kiedy telefon był marzeniem, bo zarówno aparat, jak i rozmowy kosztowały majątek, wciąż pokutuje jakieś takie przeświadczenie, że telefon służbowy to nobilitacja. Guzik prawda! Telefon służbowy to dodatkowa firmowa smycz, by pracownik był bardziej dostępny na każde naciśnięcie guzika.

To samo firmowy laptop - to nie zabawka z pulą internetu do przepieprzenia na youtube, lecz metoda pracodawcy, by zarzucić pracownika Pokaż całość