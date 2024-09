Jakim my durnym jesteśmy społeczeńtwem, jak łatwo zapominamy i jak łatwo pozbawiamy się własnej tożsaności narodowej.

Pozwalamy na to poprzez własne nieskrępowane wybory i sami będziemy odpowiedzialni za ten sam los, który spotka nasze dzieci.

To my sobie wybraliśmy rząd który nie szanuje własnej historii, osłabia moralnie młode pokolenia, działa wbrew polskim interesom i pozwala bez skrępowania opluwać nas Polaków poza granicami kraju.

Najważniejsze osiem gwiazdek!

To jedyne co wam pozostanie!