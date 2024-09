Przykład ukrainy wybitnie pokazuje że nie warto walczyć.

Ile to facetów w okopie się dowiedziało że ich żona już w Berlinie wylądowała z nowych chłopem?

Polecam się zapoznać z informacjami o ile wzrosła liczba rozwodów tam xD

Kolejna sprawa to brak szacunku państwa do człowieka. Ukraincy mieli być zwolnieni ze służby a siedzą już ponad 2 lata na froncie i nie ma demobilizacji. Zalenski ich oszukał i wygląda na to że chce wybić tych co cudem jeszcze żyją do końca.



Można się rozwijać naprawdę długo w tym temacie ale dla przeciętnego faceta walka to nic innego jak proszenie się o śmierć lub kalectwo.