Niestety - wiekszosc polakow nie potrafi plywac. Nie ma zadnego narodowego programu plywania, ludzie nie umieja oddychac pod woda (Wdychamy powietrze ustami, a wydychamy nosem. Nawet jeśli woda dostanie się do ust, to najwyżej ją wyplujemy, w ostateczności połkniemy albo lekko się zakrztusimy - odwrotnie od powierzchni), nie wiedza jak sie zachowywac w wodzie, nie ogarniaja podstawowych praw fizyki.



Zeby nie bylo, ze sie wymadrzam - ja tez nie. Dlatego nie pcham sie na gleboka wode, na kazdej lodce/okrecie mam na sobie kapok (to zaden wstyd, to zdrowy rozsadek), nigdy nie skocze komus na ratunek, bo mam swiadomosc tego, ze jest 99% szans, ze bede kolejna ofiara. No i fakt o ktorym wielu nie wie - w kamizelce tez trzeba umiec plywac.



No i najwazniejsze - ludzie topia sie po cichu. To nie jest jak na filmach, ze krzyk, szamotanie sie, walka. Jest zachlysniecie sie woda do pluc, strata oddechu, szybkie opadniecie z sil i opadniecie na dno. I tyle.



