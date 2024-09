Zarobki nie są problemem, powiedziałbym że są wysokie jak na to co Polska oferuje światu, problemem są wysokie ceny głównie wynikające z okaleczających nas działań rządu, po przez niekorzystne ustawy i nietrafne niewystarczające inwestycje

Oraz najgorsze czyli zadłużanie, zadłużanie a potem pompowanie cen, by urealnić te zarobki, ale ile tak można sztucznie się bogacić by móc więcej pożyczać, już dziś rynek wysoko wycenia naszą wiarygodność poprzez wysokie koszty obłsugi długu, UE grozi Pokaż całość