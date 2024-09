Kandydat na posła Piotr Marek właśnie odkrył wykop i straszy użytkowników pozwami za znalezisko sprzed 6 miesięcy ze zdjęciami jego wypowiedzi w którym chwali Putina i popiera atak na Ukrainę ponieważ: było to dawno ale już usunął swoje wypowiedzi ze swoich mediów społecznościowych więc to się nie wydarzyło. Nie zdaje sobie najwyraźniej przy tym sprawy z efektu Streisand

+ Aha, było dawno więc sprawa nieaktualna. Jak Cię policja nagra jak przekraczasz prędkość to tłumacz się "panie policjancie przecież teraz nie prowadzę" xD Chyba konsultacja z prawnikiem nie przyniosła rezultatu bo znalezisko nie spadło z rowerka.

+ Pan poseł to nie jest wykopek żeby do niego mówić jak do jakiegoś normalnego chłopa