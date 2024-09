Ponad 1/4 tej kwoty to redukcja wydobycia. To jest bardziej patologiczne niż się niektórym wydaje. PGG tak oderwano od czynników ekonomicznych, że płaci się im za brak inwestycji, jak w takim przypadku wydajność wydobycia ma rosnąć, właśnie przez te dopłaty maleje.



Całkowicie abstrahując od polityki UE względem węgla energetycznego, gdyby decydowała konieczność zysku, to PGG już lata temu zamknąłby najgorsze kopalnie z pokładami na głębokości 1 km, a rozpoczął budowanie nowych kopalń. Pokaż całość