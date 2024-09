TŁUMACZE I WYJAŚNIAM



W przypadku Krakowa, tak naprawdę to dofinansowanie wygląda jedynie jak zmiana sposobu finansowania, ubrana w program polityczny. W większości przypadków nic się nie zmienia.



Po pierwsze koszt utrzymania dziecka wynosi około 2000 zł - miesięcznie w żłobku samorządowym, w prywatnym pewnie może nawet nieco mniej, gdyż wiadomo, że prywatny przedsiębiorca działa, po to, aby zarobić i ma większą motywację do optymalizacji kosztów. Przeważnie lepiej zarządza się własnym mieniem. Oczywiście to wszystko zależy od lokalizacji (W Warszawie prywatny żłobek na pewno będzie droższy niż w Kielcach) i wielu innych czynników, ale dla uproszczenia niech tak pozostanie.



