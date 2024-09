I oto odpowiedź, dlaczego politycy nie chcą zaostrzenia przepisów i mechanizmów (np. sprawne przyjmowanie nagrań z kamer, uproszczone procedury przesyłania nagrań z kamer) tak, aby porządnie karać piratów drogowych - to byłoby ukręcanie bicza na samego siebie.



Niestety, obawiam się, że dopóki nie zginie parę rodzin polityków w wypadkach samochodowych (najlepiej nie z ich winy), to zaostrzanie zasad i eliminowanie piratów będzie subtelne - patrzmy przykład tego fujary spod Łodzi, co zabił Pokaż całość