Zainteresowałem się postacią Buddy z powodu brata. Brat który ma 14 lat przed loterią 7 aut zadzwonił do mnie z pytaniem, czy nie kupię mu ebooków, bo jest jakiś konkurs. Może bym się zgodził, ale chciał na to wydać kilkaset złotych. Zainteresowałem się tym tematem i okazało się, że to zwykła loteria.

Najpierw poprosił rodziców, później mnie, na koniec chciał przekonać Babcię. Babcia uznała, że to jakieś "machlojki" i nie chciała kupić ebooka. Po ujawnieniu prawdziwego powodu zakupu ebooka, mój brat nie dał się przekonać, że to prostu zwykła loteria która ma zarobić pieniądze dla Buddy i organizatora. Posługiwał się dokładnie takimi samymi słowami jak Budda przy promocji loterii - To ostatnia szansa na samochód od Buddy, On to robi dla widzów, później dzięki loterii ma pieniądze na filmy, to dobry człowiek, bo tyle rozdaje pieniądzy, tworzy historię YouTuba etc. Później po obejrzeniu filmów Buddy, to zdałem sobie sprawę jaki wpływ ma Budda na ludzi.