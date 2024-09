W skrócie:

1. Nad niemieckojęzycznym Gdańskiem władzę kościelną przejmuje niemiecki duchowny (kto mógłby się spodziewać że nad Niemcami sprawował władzę będzie niemiecki duchowny?), który pod naciskiem gestapo wprowadził zakaz spowiadania w języku polskim (jednocześnie prywatnie zachęcając podległych duchownych do nauki języka polskiego i spowiadania w języku polskim).

2. "Odwróceniem się od Polski" było tylko i wyłącznie rozszerzenie władzy niemieckiego biskupa na diecezję chełmińską (w dużej części niemieckojęzycznej której terytorium zostało wcielone do Niemiec), co przepełnieni mesjanizmem Polacy zinterpretowali jako odwrócenie się Europy od "Chrystusa Narodów".

3. Wykopki które przeczytały tylko fałszujący treść tytuł będą przez dwa tygodnie podniecać się tą "straszliwą zdradą".

4. Pytanie do ławy oburzonych. W świetle prześladowania polskiego duchowieństwa i Kościoła Katolickiego na terenie Polski przez nazistów, jak wyobrażacie sobie administrowanie polskimi i niemieckimi katolikami przez polskich duchownych na ziemiach WŁĄCZONYCH do III Rzeszy? Nie takich jak Generalne Gubernatorstwo, tylko bezpośrednio włączonych do Niemiec? Ja sobie tego nie wyobrażam.

Przekazanie tych terytoriów pod administrację niemieckiego (i jak się okazuje bardzo propolskiego duchownego) było podyktowane koniecznością. Niemcy jeszcze w XIX wieku pokazali że funkcjonowanie Kościoła jest bardzo nie na rękę ich zapędom nacjonalistycznym. Pokaż całość