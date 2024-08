To, co mówi Czachor pachnie potężną rewolucją w naukach ścisłych. To, że próbuje to pokazać na absolutnym luzaku jeszcze dodaje dramatyzmu. Udowadnia, że Nobliści z 2011 się mylili i że to, co oni wymyślili (ciemna energia) jest całkowicie zbędne, jeżeli zwyczajnie przedefiniujemy zasady dodawania i odejmowania z uwzględnieniem zasady względności. Tak powstaje "arytmetyka względności", z zastosowaniem której pewne dotychczas postulowane byty znikają. Podobnie jak "zniknął" eter poszukiwany jeszcze w XIX wieku tylko Pokaż całość