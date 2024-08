Po co szukać nowych pól naftowych skoro w większości krajów od 2035 wchodzi ban na nowe samochody spalinowe? Przez następne 2-3 dekady będzie stały spadek popytu na ropę więc nowych odwiertów raczej nie potrzeba.



To co oni teraz szukają/przygotowują może być do wykorzystania właśnie za dekadę. Bo oprócz znalezienia złoża trzeba jeszcze wybudować infrastrukturę wydobywczą i przesyłową.



Skoro tną poszukiwania nowych złóż pomimo że nie mają problemów finansowych to znaczy, że nie