Była sobotnia noc, a ja jeździłem jako kierowca Ubera, zbierając pasażerów z klubów i barów w centrum miasta. Sobota to zawsze był najbardziej ruchliwy dzień – mnóstwo ludzi, głównie młodych, po całonocnym imprezowaniu, szukało transportu do domu. Większość z nich była pijana, niektórzy nawet pod wpływem czegoś mocniejszego, ale to niestety część tej pracy.

Około trzeciej nad ranem dostałem zgłoszenie z popularnego klubu. Po chwili wsiadły do mojego auta dwie mocno wstawione dziewczyny. Od razu było widać, że są pod wpływem nie tylko alkoholu. W nozdrza uderzył mnie intensywny zapach perfum wymieszany z czymś, co przypominało zapach spalonej chemii – prawdopodobnie eksazy. Z ich rozmowy, której nie sposób było nie słyszeć, wynikało, że tej nocy nie ograniczały się tylko do drinków. Opowiadały sobie o swoich "przygodach", krzycząc, śmiejąc się i kompletnie ignorując moją obecność.

Starałem się być profesjonalny, ignorując to, co słyszę, i skupiając się na prowadzeniu auta. W pewnym momencie jedna z nich zaczęła mnie zaczepiać – flirtowała, próbowała dotknąć, a jej koleżanka śmiała się i kibicowała. Szybko powiedziałem, że nie jestem zainteresowany, pokzałem obrączke,ale one były nieustępliwe. W końcu, po kilku nieudanych próbach, usiadły z powrotem na swoich miejscach, kontynuując rozmowy między sobą.

Kiedy dotarliśmy na miejsce, pomogłem im wysiąść i odjechałem, ciesząc się, że to już koniec tej dziwnej jazdy. Ale wtedy zaczęło się piekło. Kilka dni później zostałem wezwany na policję. Okazało się, że te dwie dziewczyny oskarżyły mnie o g---t! Byłem w szoku – nie mogłem uwierzyć, że coś takiego w ogóle mogło się wydarzyć. Byłem przecież niewinny!

Zaczęło się śledztwo. Na szczęście moje auto było wyposażone w kamerę wewnętrzną, która rejestrowała dźwięk i obraz. Miałem nagranie całej nocy, od momentu, kiedy wsiadły do auta, aż do ich wyjścia. Nagranie jasno pokazywało, że to one były agresywne i natarczywe, a ja starałem się jedynie wykonywać swoją pracę.

Po kilku miesiącach nerwów, stresu i nieprzespanych nocy zostałem oczyszczony z zarzutów. Okazało się, że dziewczyny były tak naćpane, że następnego dnia po prostu szukały winnego za swój stan przed rodzicami. szukały kozła ofiarnego. a moze nawet nie pamiętały, co naprawdę się wydarzyło.