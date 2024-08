większość kobiet zwyczajnie nie odczuwa empatii, ani uczuć wyższych

Pokaż całość

To co rozumiesz przez uczucia wyższe? Bo jakieś to one mają. Ba, ja bym wręcz powiedział, że większość kobiet nie kieruje się logiką a uczuciami/emocjami właśnie. Tylko ich emocje biorą się z wewnątrz a męskie emocje biorą się z zewnątrz (obserwacji świata).Dodatkowo, większość kobiet lubi zwalać winę na mężczyzn. Nawet za oczywiste, własne przywary. Taka nasza człowiecza natura. Kobiety mają problem? Faceci muszą go rozwiązać. Jednak kierowanie rozwojem państw (a wręcz cywilizacji) przez takie działania prowadzi tylko w otchłań. Mamy doskonały przykład na zachodzie. Kobieca natura kazała im przyjmować imigrantów, bo kompletnie nie pojmują jak te działania będą wpływały na nie same