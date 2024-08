Co ciekawe prokurator, który złożył akt oskarżenia w tej sprawie, dopiero, gdy tematem zainteresowały się media, nie złożył kasacji od wyroku uniewinniającego. Poparł dopiero wywiedzioną przez adwokata kasację przed Sądem Najwyższym.

Pokaż całość

Sądowe k---y. Ciekawe jaki byłby wnoszony i zasądzony wyrok gdyby to dotyczyło rodziny prokuratorów / sędziów.Chyba jedyna forma kontroli wymiaru sprawiedliwości byłby powszechne wybory do sądów najwyższych / prokuratorów generalnych. Chociaż ludzie głupi to może niekoniecznie. Z możliwością odwołania poprzez