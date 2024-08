Łamane jest fundamentalne prawo pacjenta do zachowania jego leczenia w tajemnicy - ocenił pełnomocnik lekarzy.

Jak się z tym zgadzam i popieram prawo do prywatności, tak niech mi pełnomocnik lekarzy oczu nie mydli tym jak bardzo się martwią o tę prywatność pacjenta xDByle pozór do ukręcenia sprawie łba i ochrony swoich klientów przed zwrotem zaległego podatku z odsetkami i karami jest dobry.Jak jeszcze można się przy okazji o kogoś "potroszczyć" to podwójnie (