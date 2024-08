Informacja nieprawdziwa.



Jest mnóstwo badań i dowodów empirycznych pokazujących korzystne skutki programów socjalnych i są one potrzebne gdyż wewnętrzne sprzeczności kapitalizmu i to, że pracodawcy nie płacą pracownikom pełnej wartości ich pracy prowadzi do ogromnych nierówności społecznych a to jest też niekorzystne dla właścicieli biznesów bo wzrasta przestępczość, spada konsumpcja, powstaje gorsza koniunktura itd. tylko kapitaliści jak zwykle są zbyt ograniczeni żeby widzieć jakiekolwiek dalej idące związki przyczynowo skutkowe, liczy się tylko Pokaż całość