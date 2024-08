Jakos aktywistow eko-terrorystow nie widac by protestowali tam, gdzie rzeczywiscie przyrodzie dzieje sie krzywda.

A no tak, za to im nie zaplacili, albo wrecz zaplacili by nic nie robili. ¯\(ツ)/¯



Dobrze, ze ja nie mam wladzy, bo kazdy smieciuch zatruwajacy rzeki dostalby takie kary, ze wszyscy albo by sie dostosowali, albo by zbankrutowali.Rozmowa bylaby prosta...

- Ile kosztuje wybudowanie czegos (oczyszczalnia/filtry/infrastruktura czy cokolwiek co by to nie bylo) by do tego ponownie nie doszlo?

- 10 mln