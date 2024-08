Dopóki interpretacja podatkowa nie będzie wiążąca oraz funkcjonująca na terenie całego kraju i ustalana przez jeden organ, to zawsze takie kwiatki będą się pojawiać. Dzisiaj interpretacja podatkowa ma znaczenie uznaniowe, zdanie Urząd może zmienić w każdej chwili albo egzekwować należności pomimo tego, że dostało się inną interpretację przez innego urzędnika. Ogólnie w US jest wolna amerykanka.



Stąd też zawsze najlepiej jest chodzić do tego samego urzędnika, bo to zmniejsza ryzyko zmiany zdania.