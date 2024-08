W moim urzędzie ogłoszono dwa konkursy na podinspektorów - jeden w wydziale promocji miasta, a drugi w wydziale edukacji. Wymagania były prawie takie same z drobnymi różnicami (ze względu na specyfikę "branży").

Do wydziału promocji czas składania aplikacji to było dosłownie 8 dni kalendarzowych, z kolei na to drugie.. jakieś 1,5 miesiąca ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Zaledwie 8 dni kalendarzowych w ciągu których potencjalny chętny musiał znaleźć ogłoszenie w internecie (wyłącznie na BIP urzędu) i złożyć Pokaż całość