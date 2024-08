B2B ma specyficzne zastosowanie.



To business to business. Jeżeli pracujesz u kogoś w biurze 8h dziennie, więc masz ustalony czas i miejsce pracy. Jeżeli masz jednego klienta. Jeżeli masz 20-26 płatne dni wolne + inne święta, jeżeli pobierasz stałe wynagrodzenie - to Ty nie masz biznesu. Masz wydmuszkę dzięki której chcesz płacić mniejsze podatki. I powinieneś być na umowie o pracy. A jeżeli wierzysz że masz biznes to jesteś idiotą i się oszukujesz.



Programiści czy lekarze właśnie uprawiają takie coś by płacić mniej podatków. Tyle. Nie ma innego powodu. Chcą mieć więcej w kieszeni.



