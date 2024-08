Mówiłem,żeby organizować lokalny sojusz to się ze mnie śmiali.

Po 2022 roku wszystko było możliwe.Mogliśmy już mieć bazy na Litwie,Łotwie,Słowacji,w Estonii,Finlandii.Sojusz prawdziwy,lokalny,wspólne interesy,a nie jakieś kosmopolityczne NATO.I tak już nasze lotnictwo pilnuje przestrzeni powietrznej Krajów Bałtyckich.Rozszerzyć.Prosta rzecz.Wpierw punkty z obroną przeciwlotniczą/przeciwrakietową,a potem stałe bazy.Na Litwę by było najtrudniej wejść,ale jakby się sojusz kształtował to by dołączyli by mieć faktyczne działania,a nie papierowe gwarancje.