Jesteśmy tym czym jemy. Wiem po sobie jak zmiana diety i nawyków żywieniowych potrafi drastycznie wpłynąć na podniesienie komfortu życia. Ograniczenie a najlepiej wyeliminowanie największych "zabójców" naszego organizmu - cukru, soli, niezdrowych tłuszczów, żywności wysokoprzetworzonej, zwiększenie spożycia warzyw potrafi naprawdę zdziałać cuda. Do tego oczywiście więcej ruchu ale zmiana diety to pierwszy krok w dobrym kierunku. Nasz organizm potrafi się bardzo odwdzięczyć kiedy o niego dbamy. I wbrew pozorom nie jest to Pokaż całość