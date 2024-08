Tusk jest dla mnie politykiem szkodliwym dla Polski, ale po takich jego słowach nie wyobrażam sobie przyjąć innej postawy, jak po prostu stanąć w tej sprawie po jego stronie, bo jest to strona interesów Polski.



Z kolei Morawiecki pokazał, że wyżej stawia interes partii od interesu państwa i zaatakował Tuska określając go internetowym wojownikiem. Było to lekkomyślne, szkodliwe i wysoce antypolskie zachowanie byłego premiera, jednak, pokazujące polityczną demoralizację i dążenie do polaryzacji społeczeństwa, nawet kosztem dobra narodu i państwa.



Niemcy otrzymały sygnał, że Tusk, niezależnie, czy będzie Niemcom lizał tyłki, czy się im stawiał, będzie za swoje działania mocno atakowany i, że PiS zrobi wszystko, aby nie było narodowej jedności w oporze wobec Niemiec. Jest to więc sygnał jedynie zachęcający Niemcy do działań szkodzących Polsce.



