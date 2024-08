Wrzucanie takich obrazków jest infantylne i poza tym nic nie wnosi. Rosję można krytykować na 1000 lepszych sposobów. Co daje wrzucenie tego obrazka? Moim zdaniem działa to nawet szkodliwie, bo jak jest jakaś mniejszość rosyjska, która by chciała zmian u siebie w kraju, to po zobaczeniu, że obrażają ich cały naród może odnieść wrażenie, że rzeczywiście może rosyjska propaganda ma racje mówiąca "patrzcie jak zachód nas nienawidzi".

Nie przekonuje mnie argument, że większość popiera Putina. Większość to nie wszyscy. Jeżeli chcecie stosować odpowiedzialność zbiorową, to zapraszam do bycia nazistami co rozstrzeliwali ludzi w łapankach.



"W rosyjskim Birobidżanie, na wschodzie kraju, zmarł Paweł Kusznir. Muzyk i działacz antywojenny był osadzony w areszcie i tam ogłosił suchą głodówkę w proteście przeciwko wojnie Rosji z Ukrainą. O jego śmierci poinformowało w sobotę Radio Swoboda."



Z szacunku do takich ludzi obrażanie ich symboli narodowych jest po prostu słabe.